Оксана Пушкина попросила проверить движение «Сорок сороков» по четырем статьям

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков» по четырем статьям УК РФ.

Пушкина и адвокат Константин Добрынин просят проверить их кампанию в соцсетях против законопроекта о домашнем насилии. Они усмотрели в действиях движения «Сорок сороков» признаки возбуждения ненависти либо вражды (ст. 282 УК), ложного доноса (ст. 306 УК), оскорбления представителя власти (ст. 319 УК) и подстрекательства к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), сообщает РБК.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД Пушкина говорила, что все доводы и аргументы относительно людей, которые манипулируют темой законопроекта о домашнем насилии, «уже переданы в компетентные органы» для проверки.

В понедельник в пользу усиления борьбы с домашним насилием высказалась также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На прошлой неделе православное движение «Сорок сороков» опубликовало в социальных сетях приглашение на митинг против закона о домашнем насилии с картинкой, где Пушкина изображена на «стороне зла».