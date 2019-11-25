Матвиенко заявила о необходимости усилить борьбу с домашним насилием

Правительство и парламент считают необходимыми дополнительные меры по борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием», – передает ее слова ТАСС.

Матвиенко указала, что законопроект о профилактике домашнего насилия не содержит норм, предполагающих избыточного вмешательства в личную жизнь и дела семьи. По ее словам, такие опасения – это эмоции.

«Вот те, кто митингует, если их спросить, прочитали ли они этот закон, есть ли там какие-либо нормы, которые позволяют без оснований какое-либо избыточное вмешательство в семейные дела, разрушение традиционных семейных ценностей. Это не так, этого ничего нет. Полагаю, что пришло время такой закон принять», – сказала спикер.

Она также прокомментировала ситуацию с законом о признании физлиц иностранными агентами, передает РИА «Новости».

«Это адекватный закон, адекватный ответ на те меры, которые предпринимаются за рубежом против наших СМИ», – заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда указала, что подобные меры соответствуют международной практике.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта о домашнем насилии, заявила газете ВЗГЛЯД, что против этого проекта закона выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях.

Напомним, до этого в законопроект о домашнем насилии были внесены поправки, в том числе внесено понятие «преследование». Позже свою позицию в отношении закона выразил Минюст.