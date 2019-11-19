Минюст разъяснил позицию по теме домашнего насилия

Минюст заявил, что СМИ исказили информацию о позиции ведомства по масштабам домашнего насилия в России, представленной в ЕСПЧ.

«Информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей РФ и содержит вырванные из контекста заявления», – отметило ведомство, передает «Интерфакс».

По мнению Минюста, журналисты неверно перевели с английского выдержки из процессуальной позиции ведомства. Минюст отметил, что считает общей для многих стран проблему насилия, это распространяется и на Россию. Именно об этом шла речь в меморандуме, направленном в ЕСПЧ.

«Государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в законопроект о домашнем насилии ввели понятие «преследование».

В Кремле заявили, что не обсуждают проблему домашнего насилия, так как эта тема рассматривается экспертами.