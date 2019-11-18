В законопроект о домашнем насилии ввели понятие «преследование»

В поправках к законопроекту о домашнем насилии, в частности, содержится уточнение понятия «преследование». Как сообщила соавтор законопроекта Оксана Пушкина, поправки будут учтены в финальной версии документа.

В числе других поправок – запрет общественным организациям, занимающимся профилактикой насилия в семье, информировать правоохранительные органы о случаях агрессии без согласия жертвы. Кроме того, предлагается вводить защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве, пишет РБК.

Пушкина заявила, что работа над документом связана с делом обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова. Она уточнила, что СПбГУ, где раньше работал Соколов и выпускницей которого была убитая 24-летняя девушка, участвовал в подготовке исследования о семейно-бытовом насилии в России.

Она также сообщила, что дополнительные поправки к законопроекту еще предложат министерства, общественные организации и кризисные центры.

Ранее Пушкина раскрыла детали готовящегося закона о профилактике домашнего насилия. Ранее сообщалось, что новый законопроект о домашнем насилии будет предусматривать запрет виновным приближаться к жертве.