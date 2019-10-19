Виновным в домашнем насилии могут запретить приближаться к жертве

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, согласно которому пострадавший от семейно-бытового насилия сможет обратиться за защитным предписанием.

Под семейно-бытовым насилием в СПЧ понимают «умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы в отношении близких родственников или их имущества», сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Совет предлагает выдавать защитные ордера (принудительное предписание) жертвам насилия. Отмечается, что ордера будут судебные и внесудебные.

При наличии внесудебного ордера преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров, а также должен будет пройти специализированную психологическую программу.

В свою очередь, судебное защитное предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим независимо от того, кто является собственником квартиры. Кроме того, преследователь должен будет передать жертве ее имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред.

Положения данного законопроекта распространяются не только на формальных родственников, но и на бывших супругов и усыновленных детей.

Ранее депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина объяснила необходимость закона о профилактике домашнего насилия.