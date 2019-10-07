Оксана Пушкина объяснила необходимость закона о профилактике домашнего насилия

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина рассказала о законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия, который она продвигает с 2016 года, с момента избрания в состав нижней палаты российского парламента.

«Если мы говорим о семейно-бытовом насилии, то должно быть понятие семьи в законе, а его пока нет», – сказала Пушкина в интервью RT.

Она привела в пример Болгарию, где также не смогли законодательно дать определение семье, а потому ввели понятие «домашнего насилия», которое распространялось в том числе на пары, живущие вне официального брака.

«Но у нас в силовых ведомствах статистика идет по семейно-бытовому насилию. Что нам делать? Менять их историю, документооборот? Здесь столько нюансов. Я никогда не знала, что это так сложно – с нуля написать закон», – отметила она.

Пушкина подчеркнула, что самое главное – это «беда в наших головах». По словам телеведущей, даже женщины в Госдуме выступают против законопроекта, который она предлагает. «Прикрываясь традициями, нашим патриархальным строем, тем, что «баба сама виновата и нечего мужиков провоцировать», – пояснила она.

«Если он дает ей по жбану – значит, она заслужила того». «Как с нами, с бабами, еще справляться мужику?» «И вообще, в 2036 году вас (мужчин – прим. ВЗГЛЯД) будет вдвое меньше, чем нас». Понимаете, это такой запредельный уровень обсуждения. Это закон из серии «война с ментальностью», – подчеркнула Пушкина.

Она отметила, что новое поколение «категорически, совершенно другое». Например, среди нынешних 30-летних «вряд ли кто-то скажет, что нужно бить детей с целью воспитания», хотя еще недавно это было предметом дискуссии.

Пушкина также прокомментировала опасения, что закон о профилактике семейно-бытового насилия предоставит государству возможность для вмешательства в дела семьи. «В сегодняшнем нашем обществе, где уровень агрессии зашкаливает, не вмешиваться в семью нельзя», – уверена она.

Депутат добавила, что предметом для обсуждения являются вопросы о том, как будет происходить это вмешательство, кто будет его осуществлять и какими путями, «насколько деликатно».

Она подчеркнула, что нужно «менять людей», которые работают в этой системе. «Потому что сегодня там должны быть прежде всего психологи – разруливать семейные конфликты», – подчеркнула Пушкина.

«По моей логике, должны собраться ведомства – их четыре – и придумать правила игры. Вот, мы их собрали, мы написали этот законопроект, где все описано – кто, до какой степени, куда вмешивается», – объяснила она.

«Кому-то надо наводить порядок. Кто-то должен взять на себя ответственность. Ответственность никто не хочет брать. Так комфортно. Фразу «после нас хоть потоп» я слышу и в этом здании (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) тоже. И «раньше как-то жили и теперь разберутся». И «куда вы лезете в семейную жизнь». И «только внутри можно разобраться». Ну вот, один разобрался: руки отрубил. Кстати, 80% женщин, сидящих на зоне за убийство, сидят за так называемую самооборону», – подчеркнула Пушкина.

Напомним, в конце 2017 года стал широко известен случай в семье Грачевых, где муж Дмитрий на почве ревности силой увез девушку в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил кисти рук топором. После этого он признался в совершении преступления.

Директор Кризисного центра помощи женщинам и детям Наталья Завьялова заявляла в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в России множество случаев, когда защищавшимся от побоев мужей женщинам выносят обвинительные приговоры, это требует изменения уголовного законодательства.