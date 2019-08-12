Эксперт: Нужно менять законодательство по самообороне жертв семейного насилия

В России множество случаев, когда защищавшимся от побоев мужей женщинам выносят обвинительные приговоры, это требует изменения уголовного законодательства, заявила газете ВЗГЛЯД директор «Кризисного центра помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова.

В понедельник жительницу Челябинска Викторию Школьникову осудили на три года условно за самооборону – она ранила мужа, когда он в очередной раз избивал ее на глазах у ребенка.

«Существует законопроект об основах профилактики семейно-бытового насилия, мы никак не можем его продвинуть. У нас есть определенные законы в уголовном кодексе, но они с семьей не работают. Поэтому для России просто необходим единый закон», – считает Завьялова.

По ее мнению, проблему представляют сейчас не только мужья. «Не только муж может ударить жену, наших клиенток обижают родители и другие родственники. Зато там будет четко прописан и охранный ордер, и как работать с обидчиками», – добавила Завьялова.

Правозащитница говорит, что ни разу не встречала в своей практике оправдательных приговоров для женщин, попавших в такую ситуацию, как Школьникова.

«Я ездила в СИЗО с уполномоченным по правам человека города Москвы, и видела там беременную девушку. Ее избивал муж, и она его пырнула ножом, муж умер. Ее осудили, несмотря на то, что она беременная и защищалась», – говорит Завьялова.

В конце 2017 года стал широко известен случай в семье Грачевых, где муж Дмитрий на почве ревности силой увез девушку в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил кисти рук топором. После этого он признался в совершении преступления.