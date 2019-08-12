Защитившаяся от побоев мужа ножом женщина осуждена в Челябинске

Жительница Челябинска Виктория Школьникова ранила мужа ножом, когда тот в очередной раз стал избивать ее при маленьком сыне. Женщину обвинили по статье о нанесении тяжких телесных повреждений и осудили на три года условно.

Она пыталась защитить себя от побоев мужа, которым он часто ее подвергал, и ударила его ножом. После этого она вызвала теперь уже бывшему супругу скорую помощь. Тот обратился с заявлением в полицию, где выставил женщину «деспотом», сообщает 360.

Напуганная женщина в итоге признала свою вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. При этом никто не знал, что она подвергалась побоям, со стороны их считали идеальной парой.

В итоге Виктория Школьникова получила три года лишения свободы условно.

Напомним, в конце 2017 года стал широко известен случай в семье Грачевых, где муж Дмитрий на почве ревности силой увез девушку в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил кисти рук топором. После этого он признался в совершении преступления.

Грачева признали виновным по трем статьям УК: ст. 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 119 («Угроза убийством») и ст. 126 («Похищение человека», два эпизода). Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.