Раскрыты детали нового проекта закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскрыла детали готовящегося закона о профилактике домашнего насилия.

«Новелла закона – определение домашнего насилия, потому что этого не было в законах, и второе – прописаны все виды домашнего насилия. И две принципиально новые вещи – это охранный ордер, который выписывается через суд, и охранное предупреждение, которое выписывает участковый. В том и другом случае прописаны условия, при которых насильник должен быть отделен от жертвы, и, собственно говоря, профилактика, юридическая помощь, психологическая помощь», – пояснила Пушкина, передает RT.

Она отметила, что новый законопроект станет сводом правил, объединяющим имеющиеся законы. По мнению парламентария, проект закона также установит нормы поведения в обществе.

Пушкина добавила, что проект закона все еще находится на стадии доработки, вместе с тем, нынешняя версия «очень здравая», и закон будет действенным.

Ранее сообщалось, что новый законопроект о домашнем насилии будет предусматривать запрет виновным приближаться к жертве.