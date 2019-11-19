Кремль решил оставить тему домашнего насилия для обсуждения экспертам

Кремль не обсуждает проблему домашнего насилия, так как эта тема рассматривается экспертами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что данная тема «не обсуждается в Кремле, обсуждается в экспертной, юридической среде», передает ТАСС.

Напомним, законопроект о профилактике бытового насилия в семье проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму.

С целью подготовки документа в Совете Федерации по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко была создана специальная рабочая группа.

Первый зампред комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщала, что Совфед до 1 декабря проведет работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

Сообщалось также, что в законопроект о домашнем насилии ввели понятие «преследование».