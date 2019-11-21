Пушкина: Манипуляции против законопроекта о бытовом насилии хорошо оплачены и организованы

Против закона о домашнем насилии выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта.

Ранее православное движение «Сорок сороков» опубликовало в социальных сетях приглашение на митинг против закона о домашнем насилии с картинкой, изображающей Пушкину на «стороне зла». Противники проекта утверждают, что он открывает поле для злоупотреблений: позволит изымать собственность, отбирать детей и располагает к коррупции.

«Против закона выступает особо консервативная часть общества – это нормально. На людей легко влиять, особенно через социальные сети. Главное – правильно манипулировать», – утверждает Пушкина.

Депутат пояснила, что речь идет о хорошо финансируемой и организованной группе лиц.

«Нам понятно, кто эти люди. Все доводы и аргументы, имеющиеся у нас, мы уже передали в компетентные органы. Ждем результатов проверки», – говорит Пушкина, которая ранее сообщала об угрозах в адрес авторов законопроекта.

Депутат подчеркнула необходимость дождаться окончательного варианта законопроекта, а потом уже обсуждать его и рассуждать.

Ранее в законопроект о домашнем насилии были внесены поправки, а также понятие «преследование». Позже свою позицию в отношении закона выразил Минюст.