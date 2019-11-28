Генпрокуратура высказала замечания к проекту закона о домашнем насилии

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство высказало замечания к законопроекту о профилактике домашнего насилия, отметив, что ряд его положений близок к уже установленным действующим законодательством.

«Для получения официального заключения Генеральной прокуратуры этот законопроект [в редакции депутата Госдумы Оксаны Пушкиной под наименованием «Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ»] поступил в октябре 2019 года. По результатам его рассмотрения были высказаны замечания относительно необходимости дополнительной проработки проектируемых положений на предмет соответствия ст. 12 Всеобщей декларации прав человека и ст. 23 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года», – сказал Куренной, отвечая на вопросы на канале Генпрокуратуры «Эфир», передает ТАСС.

Он рассказал, что «также была отмечена необходимость совершенствования понятийного аппарата законопроекта и обращено внимание, что ряд его положений аналогичен или весьма близок к тем, которые установлены действующим федеральным законодательством».

«Замечания Генеральной прокуратуры при доработке проекта федерального закона приняли во внимание и учли. Генеральная прокуратура Российской Федерации сформирует правовую позицию по доработанной редакции законопроекта после его официального поступления», – добавил Куренной.

Кроме того, он напомнил, что ведомство участвует в работе над законопроектом и в составе рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина, одна из авторов законопроекта, заявила газете ВЗГЛЯД, что против этого проекта закона выступает прежде всего консервативная часть российского общества, которая собирает сторонников путем манипулирования в соцсетях.