Адвокат раскритиковал проект закона о домашнем насилии

Юрист и правозащитник Матвей Цзен назвал антисемейным проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия», который был опубликован ранее в пятницу.

«Вводится абсурдно размытое понятие «семейно-бытового насилия» под которое, при желании, может попасть и отказ в покупке норковой шубы – никто же не будет спорить с тем, что такой отказ «содержит угрозу причинения психического страдания», – написал Цзен в Facebook.

Он отметил также, что перечень органов, которые должны будут проводить профилактику семейно-бытового насилия, включает 16 пунктов. «На практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства», – пояснил Цзен.

Адвокат уточнил, что единственным конкретным механизмом профилактики домашнего насилия является беседа с полицейским. Однако, по его мнению, подобные беседы представители правоохранительных органов могут проводить и сейчас, а «новый закон здесь не нужен».

«Предлагается новый правовой институт – защитные предписания, по аналогии с США – о них написано по принципу, приписываемому Наполеону: «коротко и невнятно», – добавил юрист. Кроме того, он обратил внимание и на тот факт, что по судебному защитному предписанию человека можно будет выселить из жилья. Юрист уверен, что из-за этого могут активизироваться квартирные рейдеры.

«Идея о том, что семейно бытовое насилие – проблема пары полностью отсутствует: есть черный-пречерный «нарушитель» и белая-пребелая «жертва». Кто есть кто – определяет участковый – лучший в мире специалист по всем проблемам», – заключил Цзен.

Ранее в пятницу Совет Федерации представил текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

Также стал известен размер штрафов за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии.