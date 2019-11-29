Назван размер штрафов за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии

Нарушение виновным в домашнем насилии вынесенного ему защитного предписания может повлечь штраф в размере до 3 тыс. рублей или арест до 15 суток, а судебного защитного предписания – штраф до 5 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы, следует из рабочей версии проекта поправок в КоАП.

Базовый законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» – часть пакета связанных законопроектов. Он предполагает введение защитных предписаний и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора, передает ТАСС.

По данным агентства обсуждается и внесение поправок в статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, ее могут дополнить изменениями, согласно которым неисполнение защитного предписания повлечет наложение административного штрафа от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

А за нарушение судебного защитного предписания рассматривается введение более жестких мер. «Неисполнение гражданином судебного защитного предписания влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток, или обязательные работы на срок от пятидесяти до ста часов», – сказано в проекте поправок.

Ранее в пятницу Совет Федерации представил текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Документ дает право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.