Главы фракций Госдумы высказались о поправках в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.

Как заявил Володин, «хотелось бы, чтобы сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроекта в первом чтении». Пленарное заседание, на котором состоится второе чтение законопроекта, пройдет 10 марта.

«Понятно, что у каждого есть своя поправка, хочется что- то улучшить, но это Конституция», – приводит его слова ТАСС.

Володин заявил о необходимости взвешенно подойти к вопросу, поправки ко второму чтению должны быть «выверенными». Для этого проводятся встречи с лингвистами и юристами.

Он заявил, что поправки поддерживают все фракции, поскольку предлагаемые изменения «отражают запрос общества максимально».

Из 387 выдвинутых поправок 200 предложены к принятию.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул, что все поправки в Конституцию активно обсуждались с гражданами, этот механизм серьезно воспринимается людьми.

Он заявил, что «важна сейчас процедура прохождения – второе чтение, третье чтение, обсуждение в региональных парламентах и, конечно, встреча с нашими избирателями, с нашим гражданами». Процесс не позволит внести изменения «кулуарно». Неверов назвал крайне важным социальный блок, «люди очень хорошо это воспринимали», передает РИА «Новости».

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ в ближайшее время намерена принять решение по вопросу о голосовании за законопроект о поправках. Он заявил, что Путин «пошел на очень ответственный шаг» – «ремонт конституции, которая была принята после расстрела парламента и во многом носит нелегитимный характер». Так что сама идея внесения поправок, по мнению Зюганова, является «прогрессивной». КПРФ предложила 114 поправок, из них учтены 22.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что среди предлагаемых к принятию поправок нет «ни одной, где был бы какой-то отрицательный смысл», все они «несут положительное значение» и вряд ли кто-то из граждан «в чем-то увидел какой-то подвох». Он отметил «прогресс», за который «боролись веками» – «больше полномочий передается представительным органам».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал не забывать об интересах работающих пенсионеров при реализации поправок. Его партия внесла 41 поправку, 14 из них учтены, включая принципиальную для партии – об индексации пенсий не реже одного раза в год.

Путин не стал ограничивать время встречи, несмотря на поздний час. Перед началом встречи он извинился за то, что мероприятие проходит позже запланированного времени.

Володин и руководители фракций поздравили Путина с успешным завершением переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Миронов предложил выступить как можно более кратко, чтобы президент получил возможность отдохнуть после непростых переговоров с президентом Турции, но Путин ответил, что «будут столько, сколько нужно, обсуждать эту тему», так как тема поправок в Конституцию очень важна.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не обсуждал вопрос о роспуске Госдумы на встречах с главами фракций и спикером палаты.