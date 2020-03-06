Главы фракций Госдумы высказались о поправках в Конституцию

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6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 02:20  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

Лидеров России и Турции ждут сложнейшие переговорыФото: Alexei Druzhinin/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
В четверг, 5 марта, в российской столице состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. Речь пойдет в том числе о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе. У обоих лидеров на руках серьезные козыри, подкрепляющие их позиции. Чьи аргументы окажутся сильнее и почему? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус прикончит глобализацию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...

Пришло время Европы платить по счетам

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Существование ЕС в качестве относительно самостоятельного международного игрока – это для России гораздо лучше, чем дальнейшее движение к миру тотального американо-китайского противостояния, где места для альтернативных решений уже не будет. Подробности...

Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

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      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Главы фракций Госдумы высказались о поправках в Конституцию

              6 марта 2020, 01:58

              Текст: Антон Антонов

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              Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.

              Как заявил Володин, «хотелось бы, чтобы сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроекта в первом чтении». Пленарное заседание, на котором состоится второе чтение законопроекта, пройдет 10 марта.

              «Понятно, что у каждого есть своя поправка, хочется что- то улучшить, но это Конституция», – приводит его слова ТАСС.

              Володин заявил о необходимости взвешенно подойти к вопросу, поправки ко второму чтению должны быть «выверенными». Для этого проводятся встречи с лингвистами и юристами.

              Он заявил, что поправки поддерживают все фракции, поскольку предлагаемые изменения «отражают запрос общества максимально».

              Из 387 выдвинутых поправок 200 предложены к принятию.

              Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул, что все поправки в Конституцию активно обсуждались с гражданами, этот механизм серьезно воспринимается людьми.

              Он заявил, что «важна сейчас процедура прохождения – второе чтение, третье чтение, обсуждение в региональных парламентах и, конечно, встреча с нашими избирателями, с нашим гражданами». Процесс не позволит внести изменения «кулуарно». Неверов назвал крайне важным социальный блок, «люди очень хорошо это воспринимали», передает РИА «Новости».

              Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ в ближайшее время намерена принять решение по вопросу о голосовании за законопроект о поправках. Он заявил, что Путин «пошел на очень ответственный шаг» – «ремонт конституции, которая была принята после расстрела парламента и во многом носит нелегитимный характер». Так что сама идея внесения поправок, по мнению Зюганова, является «прогрессивной». КПРФ предложила 114 поправок, из них учтены 22.

              Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что среди предлагаемых к принятию поправок нет «ни одной, где был бы какой-то отрицательный смысл», все они «несут положительное значение» и вряд ли кто-то из граждан «в чем-то увидел какой-то подвох». Он отметил «прогресс», за который «боролись веками» – «больше полномочий передается представительным органам».

              Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал не забывать об интересах работающих пенсионеров при реализации поправок. Его партия внесла 41 поправку, 14 из них учтены, включая принципиальную для партии – об индексации пенсий не реже одного раза в год.

              Путин не стал ограничивать время встречи, несмотря на поздний час. Перед началом встречи он извинился за то, что мероприятие проходит позже запланированного времени. 

              Володин и руководители фракций поздравили Путина с успешным завершением переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

              Миронов предложил выступить как можно более кратко, чтобы президент получил возможность отдохнуть после непростых переговоров с президентом Турции, но Путин ответил, что «будут столько, сколько нужно, обсуждать эту тему», так как тема поправок в Конституцию очень важна.

              Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не обсуждал вопрос о роспуске Госдумы на встречах с главами фракций и спикером палаты.

              Напомним, по словам Путина, «все, что происходит в мире, для нас, конечно, очень важно, но нет ничего важнее того, что происходит в нашей стране».



               
               
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