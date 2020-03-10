Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Конституцию провести досрочные парламентские выборы.

Жириновский заявил перед пленарным заседанием Госдумы, где будет рассматриваться во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, что собирается предложить это «с трибуны (Госдумы)», передает РИА «Новости».

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», – указал он.

Досрочные выборы в Госдуму он предложил провести 20 сентября. Политик также отметил, что ЛДПР поправки в Конституцию во втором чтении поддержит.

Кроме того, Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующий выборах главы государства в 2024 году.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть - Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны – лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», – заявил он.

По его словам, такие выборы можно провести по истечении действующего президентского срока «в мае 2024 года».

Ранее все руководители думских фракций встретились с президентом России Владимиром Путиным. На встрече глава государства заявил, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию найдены.

Он также выразил благодарность лидерам фракций за поступившие от их депутатов предложения, которые вошли в законопроект при подготовке ко второму чтению.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не озвучив окончательной позиции его фракции, назвал решение внести изменения в Конституцию прогрессивным. Жириновский тогда заявил, что ни одна поправка не несет в себе отрицательного смысла, при этом ряд из них расширяют полномочия парламента. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о готовности его фракции рассматривать законопроект «во втором и третьем чтениях».

Политолог Дарья Кислицына в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что парламентские партии внесли множество поправок, многие из которых в итоге были приняты, «если уж не буквально, то по духу».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какую роль сыграла оппозиция в поправках к Конституции.