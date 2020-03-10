Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

Он добавил, что если россияне придут на голосование по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт, передает РИА «Новости».

Ранее Путин прибыл в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами по вопросу поправок к Конституции, которые были приняты в нижней палате парламента во вторник.

Напомним, до этого депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату.