Президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму, где выступит перед депутатами по вопросу поправок к Конституции.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал Путина о поправках в Конституцию. Он говорил, что российский лидер приедет в нижнюю палату парламента в 15.00 мск.

Во вторник Госдума приняла поправки в Конституцию.