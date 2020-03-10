Путин во вторник выступит в Госдуме по поводу поправок в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина о существующих поправках в Конституцию, российский лидер приедет в нижнюю палату парламента в 15.00 мск.

«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня», – передает его слова РИА «Новости».

Во вторник Госдума приняла поправки в Конституцию. Они предусматривают в том числе ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий России, а также право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.