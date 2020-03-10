Терешкова предложила дать возможность Путину снова избираться на пост президента

Депутат Госдумы Валентина Терешкова на пленарном заседании нижней палаты парламента выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что это можно заложить в законе, позволив действующему президенту избираться на должность в соответствии с обновленной Конституцией – если этого «потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди».

Между тем, в воскресенье президент Владимир Путин заявил, что предпочтительным для России должно быть наличие ограничения числа сроков на посту президента, так как это гарантирует сменяемость власти.