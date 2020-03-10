Путин одобрил поправку о снятии ограничения для участия в выборах президента

Президент России Владимир Путин одобрил поправку, по которой снимаются ограничения для дальнейшего участия в выборах. Однако он попросил оценки этой поправки у Конституционного суда.

«Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой о снятии ограничения для участия в президентских выборах), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», – передает слова «Интерфакс».

Он добавил, что это возможно, только если граждане «поддержат такое предложение, такую поправку».

«Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года», – подчеркнул он.

«В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона – Конституции», – отметил президент.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему лидеру снова избираться на должность.