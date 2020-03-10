Путин назвал приоритетом президентской власти стабильность в России

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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...

Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
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Идеальному императору России – 175 лет

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Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
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              Путин назвал приоритетом президентской власти стабильность в России

              10 марта 2020, 17:50

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима, прежде всего, для стабильности, заявил российский президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что впоследствии президентская власть в стране не будет так сильно персонифицирована.

              Он выразил убеждение, что «сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима», об этом напоминает сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

              «Прежде всего это необходимо для стабильности», – сказал Путин.

              Он отметил, что на сегодняшнем этапе развития России парламентская форма правления не может быть применена в России. Путин обратил внимание на ситуацию в некоторых европейских странах с парламентской демократией, где «годами не могут сформировать правительство».

              «Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно», – уверен президент.

              «Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку, и пока еще очень много уязвимого у нас. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития», – передает слова Путина ТАСС.

              Он отметил, что именно президент «является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, то является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития».

              «Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила», – добавил президент.

              Путин также заявил, что президентская власть не должна быть связана с одним человеком, и выразил уверенность, что придет время, когда высшая президентская власть в стране не будет персонифицирована.

              «Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России, что называется, не будет так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», – сказал он.

              Президент обратил внимание, что в ряде стране нет ограничений на число президентских сроков. В США, в частности, поправка об ограничении сроков президентских полномочий появилась только в 1947 году, в 1951 году ее ратифицировали все штаты. До этого был прецедент избрания президента в США более, чем на два срока – на фоне Великой депрессии, безработицы и нищеты, а затем и Второй мировой войны.

              «В условиях, когда страна переживает такие потрясения и такие сложности, а в нашем случае мы еще не все преодолели после развала Союза, это тоже понятно, стабильность может быть и важнее, и должна находиться в приоритете, особенно в то время, когда у страны еще много проблем», – отметил глава государства.

              Но, заметил Путин, «после обретения политической, экономической и социальной сферами внутренней устойчивости и зрелости, когда государство становится более мощным», на первый план выходит возможность сменяемости власти.

              «Она нужна для динамики развития страны», – заявил президент.

              Он добавил, что нынешние поправки в конституцию принимаются на долгосрочную перспективу, «хотя бы лет на 30-50», и общество должно иметь гарантии регулярной смены власти.

              «О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков», – заключил Путин.

              Валентина Терешкова во вторник на пленарном заседании выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

              Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Кроме того, он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

              Ранее депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.


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