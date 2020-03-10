Путин назвал приоритетом президентской власти стабильность в России

Сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима, прежде всего, для стабильности, заявил российский президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что впоследствии президентская власть в стране не будет так сильно персонифицирована.

Он выразил убеждение, что «сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима», об этом напоминает сегодняшняя ситуация в экономике и в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

«Прежде всего это необходимо для стабильности», – сказал Путин.

Он отметил, что на сегодняшнем этапе развития России парламентская форма правления не может быть применена в России. Путин обратил внимание на ситуацию в некоторых европейских странах с парламентской демократией, где «годами не могут сформировать правительство».

«Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно», – уверен президент.

«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку, и пока еще очень много уязвимого у нас. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что именно президент «является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, то является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, еще раз это скажу, эволюционного развития».

«Именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила», – добавил президент.

Путин также заявил, что президентская власть не должна быть связана с одним человеком, и выразил уверенность, что придет время, когда высшая президентская власть в стране не будет персонифицирована.

«Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России, что называется, не будет так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», – сказал он.

Президент обратил внимание, что в ряде стране нет ограничений на число президентских сроков. В США, в частности, поправка об ограничении сроков президентских полномочий появилась только в 1947 году, в 1951 году ее ратифицировали все штаты. До этого был прецедент избрания президента в США более, чем на два срока – на фоне Великой депрессии, безработицы и нищеты, а затем и Второй мировой войны.

«В условиях, когда страна переживает такие потрясения и такие сложности, а в нашем случае мы еще не все преодолели после развала Союза, это тоже понятно, стабильность может быть и важнее, и должна находиться в приоритете, особенно в то время, когда у страны еще много проблем», – отметил глава государства.

Но, заметил Путин, «после обретения политической, экономической и социальной сферами внутренней устойчивости и зрелости, когда государство становится более мощным», на первый план выходит возможность сменяемости власти.

«Она нужна для динамики развития страны», – заявил президент.

Он добавил, что нынешние поправки в конституцию принимаются на долгосрочную перспективу, «хотя бы лет на 30-50», и общество должно иметь гарантии регулярной смены власти.

«О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков», – заключил Путин.

Валентина Терешкова во вторник на пленарном заседании выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков, позволив действующему главе государства вновь избираться на эту должность.

Путин одобрил поправку, но подчеркнул, что она должна пройти оценку в Конституционном суде. Кроме того, он выступил против снятия ограничений в Конституции на число президентских сроков.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправку Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции.