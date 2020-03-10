Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков

Российский лидер Владимир Путин считает нецелесообразной идею снятие ограничений в Конституции на число президентских сроков.

Путин, говоря о возможности исключения из Конституции ограничения на число президентских сроков, заявил, что нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными, а президентская власть не должна быть связана с одним человеком.

«В долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать», – сказал Путин.

Он выразил уверенность, что сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима.

«Именно президент является гарантом конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего... эволюционного развития, именно эволюционного. Нам достаточно уже было революций, Россия свой план по революциям выполнила. Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России, что называется, не будет так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком, конкретным», – сказал он.

В России, сказал Путин, многое пока сделано на живую нитку, много уязвимого. Одним из уязвимых мест в стране он назвал внутриполитическую стабильность.

«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку, и пока еще очень много уязвимого у нас. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития», – уточнил Путин.

Он добавил, что парламентская форма правления в России не может быть использована.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова на пленарном заседании нижней палаты парламента выступила с предложением снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему лидеру снова избираться на должность.