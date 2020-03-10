Путин счел неприемлемым наделение Совбеза и Госсовета полномочиями президентского характера

Совбез и Госсовет напрямую народом не избираются, наделение их полномочиями президентского характера неприемлемо и опасно, это приведет к расколу, заявил президент России Владимир Путин.

Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «наделение других органов власти, центров власти, таких как Совбез – Совет безопасности – или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, наделение их какими бы то ни было полномочиями, серьезными полномочиями президентского характера (...) неправильно, неприемлемо, более того, опасно», передает РИА «Новости».

«Во-первых, это ничего не имеет общего с демократией, а во-вторых, неизбежно приведет к расколу общества», – подчеркнул он.

«Я уверен, что (лидер ЛДПР) Владимир Вольфович (Жириновский), который выступил с этим предложением, насколько мне известно, согласится, он все-таки очень опытный политик. Для России это неизбежно приведет к двоевластию, к расколу общества. И самым негативным, а возможно и трагическим образом отразится на судьбах страны и на жизни граждан, давайте не будем этого делать», – добавил глава государства.

Напомним, во вторник Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующий выборах главы государства в 2024 году.