Путин страхует Россию от рисков

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12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 00:38  |  vz.ru
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Как лучше всего пережить валютную панику

Накопленных резервов ФНБ России хватит на шесть летФото: Петр Ковалев/ТАСС
Мир переживает наступление сразу двух «черных лебедей» – коронавирус и провал нефтяной сделки России с Саудовской Аравией. Шоковый обвал на рынке нефти, а следом и резкое ослабление рубля могут иметь серьезные последствия для России. Что это означает для национальной экономики и к чему готовиться простым россиянам? Подробности...
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Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Трамп известен своей любовью к мероприятиям с ветеранами, но только американскими ветеранамиФото: Judith WHITE/Zuma/ТАСС
Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднования 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России? Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Турция активно хвастается итогами боев в Сирии – турецкие БПЛА якобы нанесли гигантские потери сирийской армии и даже уничтожили сразу восемь комплексов «Панцирь». Некоторые аналитики употребляют выражение «Турция показала России, как надо воевать в XXI веке». Действительно ли турецкие беспилотники показали себя в небе Сирии столь впечатляющим образом? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
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К нефтяной войне в Кремле были готовы

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              Путин, в отличие от Назарбаева, не станет «неофициальным лидером» государства, отметили эксперты   12 марта 2020, 00:30
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Владимир Путин должен сохранить свое политическое влияние после 2024 года. О таком запросе общества заявили политологи на прошедшем в Москве круглом столе, темой которого стали поправки в Конституцию. По их мнению, люди опасаются нестабильности, революций, и хотят определенности в будущем. Чувство уверенность в завтрашнем дне они связывают именно с действующим главой государства.

              Социологи зафиксировали запрос общества – нынешний президент должен остаться в политике и после 2024 года. Люди рассчитывают на него как на лидера, способного решить любые кризисы. Именно этот запрос оказался в центре внимания круглого стола, который организовал в среду на своей площадке Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). По мнению участников дискуссии, в стране растет опасение: если Путин отойдет от государственной деятельности, могут повториться 90-е или вспыхнет «российский Майдан».

              Дискуссия была приурочена к решению парламента России одобрить изменения в Основном законе, окончательно принятому в среду. В числе других депутаты подавляющим большинство поддержали и знаменитую «поправку Терешковой», давшую возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты на новый срок.

              «Произошло следующее: у Владимира Путина появилось еще одно окно возможностей для сохранения своего влияния и после 2024 года. Эта возможность вызовет понимание и поддержку. С социологической точки зрения, можно зафиксировать мнение, доминирующее в общественном сознании: Путин после 2024 должен сохранить в каком-либо формате свое присутствие, должен оставаться влиятельной фигурой в российской политике», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский. Респонденты связывают с фигурой Путина не только успехи, достигнутые государством за прошедшие годы, но и гарантии стабильности, предсказуемость развития страны в будущем, добавил эксперт.

              «Есть опасение: «Вот уйдет Путин, могут повториться 90-е или начаться что-то подобное украинскому сценарию». Высказывается мнение: «Может быть, Путин и уйдет, но уйдет – если так можно выразиться – недалеко», – сказал эксперт ИНСОМАР.

              «Изменение при стабильном развитии – так можно сформулировать этот посыл, – заметил по этому поводу глава консалтинговой группы Bakster-group Дмитрий Гусев. – Соглашусь с тем, что обсуждение поправки, позволяющей Путину баллотироваться в 2024-м стало мощным сигналом элитам: не надо волноваться». По мнению других участников круглого стола, решение Госдумы принять «поправку Терешковой» стало ответом на такой общественный запрос.

              Напомним, что Госдума накануне во втором чтении приняла президентский пакет изменений в Основной закон. В числе других одобрена и поправка, которая разрешает Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Путин одобрил поправку, но с оговорками: в Конституции должно остаться ограничение на количество сроков для следующих президентов, оценку поправке должен дать Конституционный суд, и наконец, она должна заслужить одобрение на всероссийском голосовании. 

              На ваш взгляд

               
              Какая форма правления является наиболее подходящей для России?



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              «Вариантов сохранения во власти у Путина – громадное количество», – заметил по этому поводу директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он, в частности, упомянул варианты, обсуждавшиеся в экспертной среде: Путин после 2024 года возглавляет обновленный Госсовет, Совбез или правительство.

              «Тем не менее, президент настоял, чтобы поправка, определяющая его политическое будущее, прошла через экспертизу Конституционного суда и всенародное голосование», – отметил эксперт.

              Управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев неожиданно для участников дискуссии провел аналогии между Россией и Казахстаном. «Мало кто обратил внимание на то, что вчера – кроме уже ставшего знаменитым заседания Госдумы – произошло еще одно символическое событие: Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Российскому лидеру пророчили будущее, подобное казахстанскому елбасы – «лидеру нации», то есть тот сценарий, который Назарбаев принял для своего «транзита власти», – заметил эксперт.

              Однако России не подходит восточная кланово-семейная модель, при которой лидер может неограниченное время править «из тени», оговорился эксперт. «Россия – сложное государство, здесь нужны очень прямые и ясные системы управления», – добавил Алиев. – «А восточная модель подразумевает: начальник – не тот, кто занимает президентский пост, а тот, кто, условно говоря, тихо сидит на берегу озера и удит рыбу». По его мнению, для российской модели такой вариант не подходит. «Для президента наиболее прямой и честный путь для удержания страны в необходимом формате – это возможность сохранить стабильность за счет возможности выдвижения на высший пост», – считает эксперт.

              Российские элиты, которые уже было настроились на некий неясный переходный период, получили теперь понятный сигнал о том, каким будет курс государства, пояснил эксперт. Тем представителям элиты, которые рассчитывали использовать Госдуму созыва 2021 года как инструмент для реализации личных амбиций, придется смириться – законодатели будут твердо реализовывать ту социальную повестку, которую президент обозначил в послании 2020 года. «Поставлена задача – не заниматься политиканством, а реализовывать нацпроекты, защищать интересы граждан, удовлетворять их потребности», – отметил Алиев.

              Комментируя обсуждение поправок в Госдуме, некоторые эксперты раскритиковали поведение КПРФ, резко запротестовавших против досрочных выборов парламента. «Обсуждение поправок в Думе стало «краш-тестом» для партий с проверкой их готовности к парламентским выборам», – заметил Гусев. – «Коммунисты разнервничались, показали свою слабину и свою боязнь выборов».

              В отличие от КПРФ, все остальные фракции Госдумы выступили конструктивно, отметили участники дискуссии. Не только единороссы, но и депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» одобрили «поправку Терешковой», тем самым присоединившись к общественному запросу на сохранение Путина в качестве центральной фигуры для российского государства.

              Как отметили участники круглого стола, в целом стабильность и предсказуемость развития политической системы необходима для эволюции самой этой системы. «Для многих очевидно, что традиционная модель власти в мире сегодня в кризисе. Мы это видим, в частности, на примерах Израиля и Испании, – заметил  глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – Новые способы коммуникации делают старую модель архаичной и неэффективной, возрастает тренд на цифровизацию, на прямое участие граждан в управлении государством».

              В комментарии газете ВЗГЛЯД по итогам круглого стола Минченко отметил: «Сейчас надо очень внимательно смотреть на то, что делает для британского премьера Бориса Джонсона его советник Доминик Каммингс. Они уходят от модели карьерной бюрократии, набирают людей извне – приглашают молодых компьютерных гиков, специалистов по большим данным и так далее. Возможно, было бы полезно отправить кого-нибудь в Британию для изучения методов Каммингса».

              Модели будущего политического развития могут быть разными, но главное, что решение Путина предотвращает второе издание 1990-х годов, подчеркнул Данилин. «Это реальная страховка от возвращения к ситуации, когда норма Конституции об ограничении президентских сроков превратила Бориса Ельцина в «хромую утку» уже в 1996 году», – отметил эксперт. В целом, указал Данилин, «очень важно не дать вернуться в 90-е, дать вырасти и состояться тем поколениям, которые не помнят это десятилетие».

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