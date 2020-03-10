Поправка Терешковой решит «проблему 2024 года»

Взгляд
10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 23:32  |  vz.ru
Разделы

Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
Перейти а раздел…

Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
Перейти а раздел…

США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Свободный Запад раскачал собственную лодку

Алексей Алешковский, сценарист
Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Трамп отказался от Дня Победы

    Мужчины против феминисток 8 марта

    Сенсация в «супервторник»

      Перейти а раздел…

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин принял в Кремле Володина и Медведчука
              Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию во втором чтенииКарелин снял с рассмотрения поправку о досрочных выборах в ГосдумуВ Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человекСША связали поставки ЗРК Patriot Турции с возвращением С-400 в Россию
              Путин назвал приоритетом президентской власти стабильность в РоссииМинфин заявил об отсутствии причин для рецессии в российской экономикеВ США предрекли победу России в войне на нефтяном рынкеВрачи подтвердили второй случай полного излечения человека от ВИЧ
              Матвиенко: Президентские выборы в 2024 году будут конкурентнымиКрашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроковНа Украине запустили флешмоб в поддержку спевшего «Смуглянку» сиротыКокорин отказался возвращаться в «Зенит»

              изменения в Конституцию


              Путин одобрил поправку о снятии ограничения для участия в выборах президента

              «являются преувеличением»


              Минобороны опровергло заявления об уничтожении восьми «Панцирей» турками

              «это было предсказуемо»


              Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на 9 Мая

              Видео

              Борьба за власть


              США организовали возвращение Саакашвили к власти

              «Кровавая баня»


              Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью

              война на украине


              Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

              перспективный проект


              Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

              Долгосрочные последствия


              Дмитрий Дробницкий: Коронавирус прикончит глобализацию

              Ответы нужно найти


              Герман Садулаев: Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

              Игра без правил


              Павел Волков: Российские журналисты стали мишенью

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              Поправка Терешковой решит «проблему 2024 года»

              Путин сможет баллотироваться в 2024 году, если граждане и КС поддержат поправку Терешковой   10 марта 2020, 23:30
              Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
              президента РФ/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              У Владимира Путина появится возможность выдвигаться в президенты на новый срок – такие поправки в Конституцию приняла во вторник Госдума. Если их одобрит Конституционный суд и поддержит в апреле на голосовании народ, так называемая «проблема 2024 года» будет снята.

              За почти уже два месяца обсуждения инициированных Владимиром Путиным поправок к Конституции вопрос о его личном будущем всплывал не один раз. И не по приказу свыше, а потому что он действительно всех волнует. Раз уж начали править Основной закон, то почему бы не решить и этот вопрос – кем будет работать Путин после 2024 года?

              Тем более, что сам президент предложил прописать в Конституции статус Государственного совета, усилить полномочия Госдумы. Понятно, что положение национального лидера не передается вместе с кабинетом в Кремле. Но вопрос каким будет статус Путина, волновал очень многих. Варианты обсуждались самые разные – глава Госсовета, руководитель Совбеза, спикер Совета Федерации, лидер партии. Были предположения, что он может просто остаться без полномочий, но с огромным влиянием в качестве национального лидера.

              Предлагалось и просто убрать из Конституции ограничение количества президентских сроков – пускай Путин еще раз выдвигается. Ни с каким из этих вариантов президент не соглашался, убеждая всех, что нужна сильная президентская власть, а двоевластие, пусть и с благими намерениями, недопустимо. И вот 10 марта выход был найден – Валентина Терешкова предложила разрешить президенту выдвигаться на слудующих выборах:

              «Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Госсовете, и о Совете безопасности, и о Конституционном суде, и о Совете Федерации. Понятно, что речь идет не только о роли и функциях этих органов, сколько о том, пойдет ли туда Путин.

              Вопрос стоит не о нем, а о нас - гражданах России. А если так, зачем крутить и мудрить, зачем городить искусственные конструкции? Надо или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков, или заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

              Прибывший вскоре в Госдуму Путин согласился с поправкой о том, что ограничения на два срока не будут распространяться на действующего главу государства при условии, что Конституционный суд признает ее соответствующей Основному закону. После того, как это произойдет, весь пакет поправок будет вынесен на голосование и президент получит право на выдвижение на пост главы государства на следующих выборах. Проблема 2024 года, таким образом, будет решена.

              Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила суть «проблемы 2024 года»:

              «Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет преемником, что будет с безопасностью страны и так далее...

              Особенно эта тревога связана еще и с тем, что происходит в мире. Мы видим, какие серьезные процессы - волнуется бизнес, волнуются инвесторы, и это, конечно же, влияет на стабильность в стране. Есть попытки ее расшатать, попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания. И многие наши так называемые партнеры уже потирают руки, как они будут работать с Россией без Путина».

              При этом поправка дают Путину лишь возможность претендоват на пост президента в 2024 году. Будет ли он выдвигать свою кандидатуру, покажет время, считает Матвиенко:

              «Если он пойдет на выборы, это будет гарантия того, что будет продолжена линия на укрепление социального государства, на укрепление позиций России в мире и выполнение тех обязательств, которые дал Владимир Владимирович нашему населению. Это серьезнейший блок социальных мер, предложенных президентом в послании Федеральному собранию, по поддержке семьи, детей. Он это все должен реализовать».

              Сам по себе принцип ограничения по срокам президентской власти – это красивая идея для устойчивой политической системы западного типа, в которой реальная власть находится в руках элит. Россия имеет другую историю и другой опыт управления. После двух сломов столетней давности и начала 90-х, у нас нет устойчивых элит – ни финансовых, ни политических. Все только формируется. Причем, в 90-е годы при отсутствии сильной президентской власти именно нуворишские «элиты» получили прямой доступ к рычагам власти. И чуть не угробили страну.

              После прихода к власти Путина начался процесс формирования настоящих национальных элит. И если первые его президентские сроки шло в основном очищение и принуждение тогдашних элит к служению Отечеству, то в последние годы идет именно осознанное конструирование новой национальной элиты. Не из богатых и родовитых, а из способных и неравнодушных. Это сложнейший процесс, но ему нет альтернативы, если мы хотим создать устойчивую государственную систему.

              Двигателем этого процесса является Путин, пользующийся реальной большой поддержкой в народе и имеющий огромный управленческий и геополитический опыт. Но в 2024 году он должен был бы уйти в сторону: больше выдвигаться ему нельзя. То есть, народ хочет видеть Путина во главе страны, а Основной закон этого не позволяет. Но Конституция для народа, а не наоборот. Внесение поправок убирает эту искусственную проблему, при том, что на будущее Путин предлагает оставить ограничение в два срока. Потому что рассчитывает — нам удастся построить работающую в автоматическом режиме политическую систему, в которой не будет даже малейшего риска дестабилизации из-за борьбы ветвей власти, элитных групп или внешнего влияния. 

              Понятно, что у оппозиционно настроенной к Путину части общества это решение вызвало критику. Но для них Путин неприемлем в любом качестве и статусе. То, что большинство народа поддерживает Путина, не имеет для них никакого значения. По их мнению, меньшинство должно иметь право блокировать волю и решения большинства, навязывать ему свое мнение и свои решения, пусть это и недемократично. Примерно так рассуждают противники Путина, выставляя себя борцами за демократию и попирая при этом основу этой самой демократии: волю и интересы большинства.

              Если большинство нашего народа хочет, чтобы Путин имел право выдвигаться на новый президентский срок и поддержит соответствующие поправки в Конституцию, то никто не сможет обвинить президента и народ в недемократичности. За исключением тех, кто хочет лишить этот народ права самому принимать важные решения, в том числе и выбирать себе президента.

              Для Путина ответственность за страну – это не пустые слова, а смысл его жизни. Именно это видят в нем люди, и именно поэтому они и доверяют ему. И сам Путин всегда обращается именно к народу, потому что опирается в первую очередь на его поддержку, его мнение, его идеалы и ценности (именно поэтому, кстати, он и поддержал сейчас предложение закрепить их в Конституции). Без этой связи никакой силы у Путина бы не было. 

              Путин не представитель элиты, номенклатуры, правящего класса. Он представитель интересов народа. Тот, кто вместе с народом формирует новый управленческий класс, новую служивую элиту страны – национально мыслящую, не оторванную от людей, а представляющую их и их интересы. Это долгий и очень сложный процесс. Но если прервать его или поставить на паузу, то компрадорская и интригантская часть элиты получит шанс на политические игры, на попытку реванша.

              Внутриэлитная борьба, не говоря уже о жажде реванша со стороны лишенных собственности и рычагов управления вчерашних «хозяев жизни» - не самая актуальная, но и не надуманная проблема. Путина они не приемлют и боятся, поэтому он лучший гарант от совершенно ненужных стране потрясений подобного рода. Обновление и национализация элиты – его курс и его программа, которые будут только набирать обороты.

              А самой управленческой и политической элитам нужно не готовиться к смене власти, а заниматься страной. У них масса задач и проблем, множество дел и направлений работы. Путин, как подтвердила недавняя смена правительства, больше всех заинтересован в привлечении к работе новых энергичных и знающих людей. Готовых заниматься делом, а не интригами и гаданиями на будущих кремлевских раскладах.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............