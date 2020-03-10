Поправка Терешковой решит «проблему 2024 года»

У Владимира Путина появится возможность выдвигаться в президенты на новый срок – такие поправки в Конституцию приняла во вторник Госдума. Если их одобрит Конституционный суд и поддержит в апреле на голосовании народ, так называемая «проблема 2024 года» будет снята.

За почти уже два месяца обсуждения инициированных Владимиром Путиным поправок к Конституции вопрос о его личном будущем всплывал не один раз. И не по приказу свыше, а потому что он действительно всех волнует. Раз уж начали править Основной закон, то почему бы не решить и этот вопрос – кем будет работать Путин после 2024 года?

Тем более, что сам президент предложил прописать в Конституции статус Государственного совета, усилить полномочия Госдумы. Понятно, что положение национального лидера не передается вместе с кабинетом в Кремле. Но вопрос каким будет статус Путина, волновал очень многих. Варианты обсуждались самые разные – глава Госсовета, руководитель Совбеза, спикер Совета Федерации, лидер партии. Были предположения, что он может просто остаться без полномочий, но с огромным влиянием в качестве национального лидера.

Предлагалось и просто убрать из Конституции ограничение количества президентских сроков – пускай Путин еще раз выдвигается. Ни с каким из этих вариантов президент не соглашался, убеждая всех, что нужна сильная президентская власть, а двоевластие, пусть и с благими намерениями, недопустимо. И вот 10 марта выход был найден – Валентина Терешкова предложила разрешить президенту выдвигаться на слудующих выборах:

«Нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом. Вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Госсовете, и о Совете безопасности, и о Конституционном суде, и о Совете Федерации. Понятно, что речь идет не только о роли и функциях этих органов, сколько о том, пойдет ли туда Путин.

Вопрос стоит не о нем, а о нас - гражданах России. А если так, зачем крутить и мудрить, зачем городить искусственные конструкции? Надо или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков, или заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией».

Прибывший вскоре в Госдуму Путин согласился с поправкой о том, что ограничения на два срока не будут распространяться на действующего главу государства при условии, что Конституционный суд признает ее соответствующей Основному закону. После того, как это произойдет, весь пакет поправок будет вынесен на голосование и президент получит право на выдвижение на пост главы государства на следующих выборах. Проблема 2024 года, таким образом, будет решена.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила суть «проблемы 2024 года»:

«Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет преемником, что будет с безопасностью страны и так далее...

Особенно эта тревога связана еще и с тем, что происходит в мире. Мы видим, какие серьезные процессы - волнуется бизнес, волнуются инвесторы, и это, конечно же, влияет на стабильность в стране. Есть попытки ее расшатать, попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания. И многие наши так называемые партнеры уже потирают руки, как они будут работать с Россией без Путина».

При этом поправка дают Путину лишь возможность претендоват на пост президента в 2024 году. Будет ли он выдвигать свою кандидатуру, покажет время, считает Матвиенко:

«Если он пойдет на выборы, это будет гарантия того, что будет продолжена линия на укрепление социального государства, на укрепление позиций России в мире и выполнение тех обязательств, которые дал Владимир Владимирович нашему населению. Это серьезнейший блок социальных мер, предложенных президентом в послании Федеральному собранию, по поддержке семьи, детей. Он это все должен реализовать».

Сам по себе принцип ограничения по срокам президентской власти – это красивая идея для устойчивой политической системы западного типа, в которой реальная власть находится в руках элит. Россия имеет другую историю и другой опыт управления. После двух сломов столетней давности и начала 90-х, у нас нет устойчивых элит – ни финансовых, ни политических. Все только формируется. Причем, в 90-е годы при отсутствии сильной президентской власти именно нуворишские «элиты» получили прямой доступ к рычагам власти. И чуть не угробили страну.

После прихода к власти Путина начался процесс формирования настоящих национальных элит. И если первые его президентские сроки шло в основном очищение и принуждение тогдашних элит к служению Отечеству, то в последние годы идет именно осознанное конструирование новой национальной элиты. Не из богатых и родовитых, а из способных и неравнодушных. Это сложнейший процесс, но ему нет альтернативы, если мы хотим создать устойчивую государственную систему.

Двигателем этого процесса является Путин, пользующийся реальной большой поддержкой в народе и имеющий огромный управленческий и геополитический опыт. Но в 2024 году он должен был бы уйти в сторону: больше выдвигаться ему нельзя. То есть, народ хочет видеть Путина во главе страны, а Основной закон этого не позволяет. Но Конституция для народа, а не наоборот. Внесение поправок убирает эту искусственную проблему, при том, что на будущее Путин предлагает оставить ограничение в два срока. Потому что рассчитывает — нам удастся построить работающую в автоматическом режиме политическую систему, в которой не будет даже малейшего риска дестабилизации из-за борьбы ветвей власти, элитных групп или внешнего влияния.

Понятно, что у оппозиционно настроенной к Путину части общества это решение вызвало критику. Но для них Путин неприемлем в любом качестве и статусе. То, что большинство народа поддерживает Путина, не имеет для них никакого значения. По их мнению, меньшинство должно иметь право блокировать волю и решения большинства, навязывать ему свое мнение и свои решения, пусть это и недемократично. Примерно так рассуждают противники Путина, выставляя себя борцами за демократию и попирая при этом основу этой самой демократии: волю и интересы большинства.

Если большинство нашего народа хочет, чтобы Путин имел право выдвигаться на новый президентский срок и поддержит соответствующие поправки в Конституцию, то никто не сможет обвинить президента и народ в недемократичности. За исключением тех, кто хочет лишить этот народ права самому принимать важные решения, в том числе и выбирать себе президента.

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Для Путина ответственность за страну – это не пустые слова, а смысл его жизни. Именно это видят в нем люди, и именно поэтому они и доверяют ему. И сам Путин всегда обращается именно к народу, потому что опирается в первую очередь на его поддержку, его мнение, его идеалы и ценности (именно поэтому, кстати, он и поддержал сейчас предложение закрепить их в Конституции). Без этой связи никакой силы у Путина бы не было.

Путин не представитель элиты, номенклатуры, правящего класса. Он представитель интересов народа. Тот, кто вместе с народом формирует новый управленческий класс, новую служивую элиту страны – национально мыслящую, не оторванную от людей, а представляющую их и их интересы. Это долгий и очень сложный процесс. Но если прервать его или поставить на паузу, то компрадорская и интригантская часть элиты получит шанс на политические игры, на попытку реванша.

Внутриэлитная борьба, не говоря уже о жажде реванша со стороны лишенных собственности и рычагов управления вчерашних «хозяев жизни» - не самая актуальная, но и не надуманная проблема. Путина они не приемлют и боятся, поэтому он лучший гарант от совершенно ненужных стране потрясений подобного рода. Обновление и национализация элиты – его курс и его программа, которые будут только набирать обороты.

А самой управленческой и политической элитам нужно не готовиться к смене власти, а заниматься страной. У них масса задач и проблем, множество дел и направлений работы. Путин, как подтвердила недавняя смена правительства, больше всех заинтересован в привлечении к работе новых энергичных и знающих людей. Готовых заниматься делом, а не интригами и гаданиями на будущих кремлевских раскладах.