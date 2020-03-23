Путин поручил обеспечить всем необходимым борющихся с коронавирусом

Подразделения, которые работают непосредственно с группами риска по коронавирусу, необходимо обеспечить всем необходимым, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Очень рассчитываю на то, что и вы, и ваши коллеги, и представители промышленности, понимая это, сделают все необходимое для того чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные наши службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что имеет в виду не только медперсонал, но также сотрудников МЧС, погранслужбы, таможенные службы и так далее. По словам Путина, у них должно быть все необходимое для работы.

«И прошу вас по мере наращивания этих объемов производства мне регулярно об этом докладывать», – добавил он.

«Обязательно», – ответил министр.

Он также отметил, что оценивает ситуацию в российской промышленности на фоне пандемии коронавируса как удовлетворительную, передает ТАСС.

«Что касается ситуации в целом, она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы», – сказал министр.

В то же время у России есть проблемы задержек или остановки поставок компонентов в некоторых отраслях.

«В тех отраслях обрабатывающей промышленности, которые используют сегодня импортные компоненты, с учётом изменения логистики поставок, потому что некоторые страны стали задерживать поставки, некоторые, к сожалению, просто приостановили работу, – мы вынуждены оперативно находить других поставщиков», – сказал Мантуров.

Между тем, в понедельник в Московской области открылись две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию.

В России за сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших – 438 человек. Ситуация с коронавирусом в нашей стране находится под контролем.

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