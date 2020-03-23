В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация по коронавирусу в России не такая острая, как в мире, все меры позволили стране выиграть время, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

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Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

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