В России приостановили работу все учреждения Минкультуры

Все федеральные учреждения культуры приостанавливают допуск посетителей, соответствующее распоряжение отдало Минкультуры.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю <...> руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность: приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность», – говорится в приказе ведомства, передает ТАСС.

Также руководителям театров, филармоний, цирков, и других организаций в ведении Минкультуры приказано приостановить функционирование для посетителей.

О закрытии сообщали Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, музей современного искусства «Гараж» и ряд других федеральных, городских и частных музеев. Большой театр и некоторые другие театры отменили спектакли.

Ранее президент Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к ограничительным мерам, введенным властями из-за коронавируса. Он сообщил, что оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.

Напомним, в России 114 заболевших коронавирусом. Заболевание затронуло 26 регионов. Внутри страны заразились всего 10 человек. Под меднаблюдением находятся 16 тыс. человек.