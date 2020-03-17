Голикова сообщила об увеличении заболевших коронавирусом в России до 114 человек

В России зарегистрированы 114 случаев заражения коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Внутри России заболеванием заразились всего 10 человек, уточнила чиновница, передает РИА «Новости».

Заболевание затронуло 26 регионов, отметила Голикова, сообщает ТАСС.

Правительство поставило в регионы 427 тыс. тест-систем для выявления заболевания, пояснила вице-премьер. Она добавила, что правительство во вторник примет решение о пересмотре порядка выдачи и оплаты больничных листов на фоне коронавируса.

Она сообщила, что стране не зарегистрирован рост числа больных с пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее во вторник в Пензе и в Красноярском крае зафиксировали случаи заражения коронавирусом, также первый случай заболевания выявили в Свердловской области.