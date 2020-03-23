Российские школьники ушли на каникулы по 12 апреля из-за коронавируса

В России начинаются школьные каникулы, которые из-за распространения коронавируса продлятся по 12 апреля включительно.

Отмечается, что для детей организуют онлайн-обучение, передает РИА «Новости».

Как сообщала «Комсомольская правда», планировалось, что весенние каникулы продлятся примерно до конца марта.

На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно.

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