Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим до 14 апреля

Москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин попросил операторов связи не отключать мобильные телефоны при нулевом балансе у москвичей старше 65 лет, передает ТАСС.

Кроме того, мэр отменил пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для москвичей старше 65 лет.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны. 16 человек выздоровели.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД