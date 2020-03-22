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22 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:04  |  vz.ru
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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Коронавирус обеспечит Китаю победу над США

Китайские врачи готовы прийти на помощь страдающим от эпидемии итальянцамФото: Maurizio Maule/Fotogramma
IPA/ABACAPRESS/Reuters
Китай совершил невозможное: после нескольких месяцев всемирной «синофобии», эта страна внезапно завоевывает популярность во всем мире. Причина – Пекин оказывает помощь всем необходимым страдающим от Covid-19 странам. Главный геополитический соперник Китая, Америка, наоборот отгораживается от всего мира и выглядит все более неприглядно. Точку в этом соперничестве поставит изобретение вакцины.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
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    Как коронавирус может улучшить мир

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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Коронавирус обеспечит Китаю победу над США

              Китайские врачи готовы прийти на помощь страдающим от эпидемии итальянцам   22 марта 2020, 10:08
              Фото: Maurizio Maule/Fotogramma
              IPA/ABACAPRESS/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              Китай совершил невозможное: после нескольких месяцев всемирной «синофобии», эта страна внезапно завоевывает популярность во всем мире. Причина – Пекин оказывает помощь всем необходимым страдающим от Covid-19 странам. Главный геополитический соперник Китая, Америка, наоборот отгораживается от всего мира и выглядит все более неприглядно. Точку в этом соперничестве поставит изобретение вакцины.

              Дональд Трамп объявил себя «президентом военного времени». На брифинге в Белом доме он произнес речь об эпидемии коронавируса – которую уже называют самым серьезным и даже мрачным выступлением этого президента. Несколько раз в речи звучало выражение «война против невидимого врага». По словам президента, борьба потребует от нации не меньшей сплоченности, чем во время Второй мировой. После этого Трамп и министр обороны Марк Эспер анонсировали целый ряд масштабных мер по отпору Covid-19. Напомним, что в США зафиксировано 14 тысяч инфицированных. Все эти меры касались, однако, только собственного населения.

              Тем временем Китай, который по-прежнему лидирует по числу заболевших (более 81 тысяч), в последние дни развернул масштабную кампанию помощи другим странам, страдающим от пандемии. Так, Пекин пообещал направить в Грецию самолет со средствами защиты от вируса, сообщило в пятницу РИА Новости. В этот же день в Китай вылетел украинский Ил-76, который должен вернуться в Киев со специальным медицинским грузом, передал Regnum.

              В этот вторник китайский посол сообщил властям Киргизии о скором прибытии партии препаратов для тестирования, защитной одежды и других средств, необходимых врачам. Даже из Триполи, где находится одно из двух правительств воюющей Ливии, также обратились с просьбой о помощи к Пекину.

              Пока речь идет о средствах диагностики болезни и средствах сдерживания заражения. Но ясно, что мир с нетерпением ждет появления проверенной вакцины от коронавируса. Разработки стартовали почти одновременно в нескольких странах, в том числе и в России, но именно Китай и США, похоже, пока оказались ближе всего к успеху. На этой неделе Пекин объявил о начале клинических испытаний на людях новой вакцины и о том, что уже начат набор добровольцев. Но еще за сутки до китайцев, американцы первыми объявили о запуске испытаний своей первой экспериментальной вакцины и о том, что первый доброволец уже получил первую инъекцию.

              Кстати, как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале марта тайком попытался перекупить немецких ученых из фирмы CureVac, работающих над вакциной против коронавируса. Причем подразумевалось, что лекарство предназначено «только для Соединенных Штатов». Учитывая стиль поведения Трампа, похоже, что он всерьез собирался оставить за собой эксклюзивное право на лекарство от «невидимого врага». К счастью для остального человечества, Берлин сорвал сделку.

              Гонка за вакциной – элемент геополитики

              Соревнование за то, кто первым придумает лекарство от Covid-19, превратилось по сути в еще одно поле для глобального соперничества Китая и США, считают эксперты. «Сама битва за вакцину помогает увидеть формы и ландшафты четвертой мировой и второй холодной», – пишет научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в своем телеграм-канале.

              Кто первый теперь запустит в производство вакцину от коронавируса, тот «получит серьезные политические очки», считает политолог. «Но это может оказаться и другая страна с развитой фарминдустрией, те же Индия или Израиль. Тогда можно сказать, что эта партия будет временно сыграна вничью. Если же это будет Китай, то его имидж сильно укрепится», – прогнозирует эксперт. Куприянов убежден, что пока Вашингтон сохраняет все шансы выиграть у Пекина. «Действия США не такие быстрые, как китайские, но это отставание в скорости объяснимо, потому что КНР уже справилась со всплеском эпидемии, а у США она – в самом разгаре», – пояснил он газете ВЗГЛЯД. По словам Куприянова, Китай теперь активно пытается изменить отношение к эпидемии еще и потому, что ранее скрывал ее масштабы и запоздало отреагировал на нее.

              «Сперва образовался вал предубеждений в отношении китайских туристов, которых не пускали во многие страны только потому, что они китайцы. Но сейчас потихоньку ситуация переходит из разряда компенсации негативного имиджа в наращивание мягкой силы. Пекин помогает Италии в то время, как соседние страны ЕС просто закрывают границы», – сказал Куприянов.

              Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов согласен, что создатель вакцины получит преимущество с точки зрения репутации на мировой арене. «Это будет говорить об успешности системы – научной и социальной. Коснется это и геополитики.

              Если это будет Китай, то он начнет предавать вакцину бесплатно или за какую-то символическую цену, выступив спонсором спасения мира.

              У США совсем по-другому построена система биолабораторий и финансирования исследований, поэтому вряд ли там смогут пойти на такое», – заявил Маслов газете ВЗГЛЯД.

              Маслов убежден, что Пекин способен компенсировать имиджевые потери от коронавируса. По его прогнозу, вслед за материальной помощью страна начнет оказывать Евросоюзу и финансовую. После кризиса 2008 года Китай резко нарастил экспорт капитала за рубеж. «Когда страны мира нуждались в деньгах, Китай залил своей ликвидностью кризис. Именно тогда многие страны, прежде всего Европы и Центральной Азии, попали под влияние КНР. Многие активы перешли под контроль Китая. Скорее всего, сейчас будет применена та же самая стратегия», – предположил Маслов.

              «Пока страна находилась под действием коронавируса, Китаю было не до этого. А сейчас началась контратака», – констатировал собеседник, добавив, что в роли «покровителя заболевшего мира» Китай предстанет теперь островком стабильности и экономической безопасности, а США этом фоне «будут выглядеть не очень красиво».

              Covid-19 как «второй Суэцкий кризис» 1956 года

              Другие аналитики также отмечают, что неадекватные действия США в условиях эпидемии и сосредоточенность Белого дома лишь на внутренней политике дали Китаю возможность демонстрировать свою мягкую силу и перехватить мировое лидерство. Как напоминает в пятницу издание «Россия в глобальной политике», в 1956 году Суэцкий кризис ознаменовал конец доминирования Соединенного Королевства на глобальной арене. И если США не поднимутся на борьбу с новым вызовом, то пандемия коронавируса может стать повторением Суэцкого кризиса.

              Ошибки совершали не только американские чиновники, но и сам президент Дональд Трамп, чьи обращения и твиты сеяли панику и неопределенность у населения. Более того, государственный и частный секторы оказались не готовы производить и поставлять антивирусную продукцию, пишет издание.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 19 комментариев
              Во время вспышки Эболы в 2014-2015 гг. США создали и возглавили коалицию из десятков стран по противодействию распространению болезни, но Трамп отвергает аналогичные шаги в случае с коронавирусом. Отсутствует даже координация с союзниками.

              Словно бы чувствуя, что популярность Китая на планете вдруг начала расти, на него вновь обрушились с критикой, – правда не сами американские политики, их союзники. Сын «бразильского Трампа», президента Жаира Болсонару Эдуарду, депутат нижней палаты бразильского парламента, сравнил распространение короновируса в Китае с Чернобылем. В свое Twitter он написал о том, что «вновь диктатура предпочла скрывать что-то серьезное» и «в проблеме виноват Китай, а ее решением является свобода».

              Как пишет Bloomberg, разгневанный посол КНР Ян Ванмин потребовал от Болсонару извиниться. Тот отказался. Тогда в спор вмешался спикер другой палаты – сената – оппозиционер Дэви Алколумбре, который, что крайне примечательно, сам недавно заразился Covid-19. Спикер принес извинения Пекину от имени всех бразильских законодателей и подчеркнул: то, как Китай справляется с эпидемией, служит примером для всего мира.

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