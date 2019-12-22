США начали массовую травлю китайских ученых

Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит?

Год назад в Силиконовой долине погиб один из ведущих физиков современности, профессор Стэнфорда, кандидат на Нобелевку Чжан Шоучэн. Обстоятельства его смерти до сих пор толком не изучены. Понятно лишь, что последний год своей жизни выдающийся ученый провел в атмосфере непрекращающейся травли.

В марте 2018 года торговый представитель США Роберт Лайтхайзер опубликовал доклад о «воровстве Китаем интеллектуальной собственности», в котором упомянул венчурную компанию Чжана Шоучэна, успешно работавшую в Пало-Альто. В ноябре вышла новая версия доклада, в которой Чжан Шоучэн стал едва ли не главным обвиняемым в краже передовых технологий из США.

Документ был составлен в незабвенном стиле эпохи маккартизма. Он изобиловал выражениями типа «инфильтрация Китая в область американских передовых технологий», «внедрение китайских агентов», «проникновение представителей китайского режима в Силиконовую долину». Блестящая карьера Чжана Шоучэна с его грантами и премиями, полученными равномерно и в США, и в КНР, интерпретировалась как злонамеренное шпионство. Ученому ставился в вину и грант, полученный им от китайского правительства в рамках программы по возвращению китайских ученых на родину «Тысяча талантов», и сотрудничество с компанией Huawei.

Особенно странно обвинения в сокрытии информации о себе выглядели на фоне того, что физик был абсолютно открытым, публичным деятелем. Вся его научная карьера, как на ладони, была выложена в интернете. Он регулярно читал лекции в Стэнфордском университете и давно являлся гражданином США. Всю свою деятельность в США ученый вел давно и открыто. Однако доклад Лайтхайзера сделал из него какого-то законспирированного шпиона вроде тех, что орудовали в американских films noires в 1940-е годы.

Наконец, его венчурная компания создавалась на китайские деньги при горячей поддержке с американской стороны. Чжан Шоучэн скупал в Силиконовой долине стартапы, работающие в сфере передовых технологий, а стартапы с удовольствием ему продавались. Кроме его компании, в Силиконовой долине работает сегодня более 20 таких фирм, финансирующихся из Китая.

На эту тему

Лайтхайзер – влиятельнейший чиновник Белого дома. Как глава торгового представительства США, он курирует американские торговые войны – в том числе с Китаем. Его доклад сыграл роль «указивки» для американских спецслужб, и в ноябре в офис Чжана Шоучэна пришли фэбээровцы с обыском.

Началось расследование. Чжана Шоучэна таскали на допросы. 1 декабря 2018 года в Канаде по запросу США была арестована дочь основателя компании Huawei, с которой Чжан Шоучэн сотрудничал. В тот же день ученый выбросился из окна. Родственники заявили, что это было самоубийство, вызванное депрессией. Однако его коллега, профессор Сколтеха Артем Оганов рассказал журналу «Огонек», что «более здорового, оптимистичного и успешного человека трудно себе представить».

Практически сразу в дело вмешался беглый китайский олигарх Гуо Вэнгуй и стал намекать на то, что ученого могли убить сотрудники китайских спецслужб: якобы он владел некоей секретной информацией о том, как КПК скупает и похищает американские технологии.

Однако представители китайского научного сообщества в США получили скорее противоположный сигнал. Они поняли, что американские спецслужбы могут обеспечить им не только проблемы, но и летальный исход. В конце концов, все помнят, как с удивительной регулярностью уходили из жизни в расцвете сил ведущие иранские специалисты по ядерной физике.

Загадочная гибель выдающегося китайского физика стала лишь надводной частью айсберга. На самом деле гонения на китайских ученых в США ведутся уже несколько лет. Сегодня они приобрели такой масштаб, что представители научного сообщества открыто называют их «этническими чистками».

На протяжении многих лет китайские студенты (сегодня их в США учится почти 300 тысяч) обеспечивали бесперебойный приток долларов в ведущие университеты страны. Ученые из Китая добивались блестящих успехов в лабораториях США, совершали открытия, преподавали, получали престижнейшие научные премии и фактически обеспечивали успех тому интернациональному предприятию, которое называется «американской наукой».

Однако сегодня администрация Трампа сворачивает всяческое сотрудничество между двумя странами. Визы студентам выдаются неохотно. Ученым отказывают в визах по поводу и без. Американские университеты вынуждены, по требованию ФБР, закрывать институты Конфуция – они были созданы Китаем на манер немецкого Гете-института или английского Британского совета для преподавания языка и пропаганды национальной культуры за рубежом.

Гонения на известных ученых живо напоминают «охоту на ведьм». Два года назад китайские супруги Ли Сяочжан и Ли Шихуа – профессора университета Эмори в Атланте – сделали прорывное открытие в области борьбы с неизлечимой болезнью Хантингтона. На какое-то время они стали героями американской прессы. Однако год спустя обоих внезапно уволили из университета. Не помог ни 23-летний стаж работы, ни американское гражданство. Супруги вынуждены были уехать в Китай.

Та же судьба постигла профессора Ву Сифень – одну из ведущих специалистов в мире в области борьбы с раковыми заболеваниями. Техасский исследовательский центр, где она работала, был вынужден уволить ее после того, как ФБР стала рассылать в американские научные центры предупреждения о недопустимости работы с учеными из КНР. Ее американский паспорт тоже роли не сыграл. Профессора обвинили в краже американских технологий и вынудили покинуть страну.

Сначала поводом к репрессиям ученых было их китайское происхождение. Сегодня американские власти принялись прессовать уже чистокровных американских ученых практически за любую попытку контакта с китайскими коллегами.

Дело осложняется тем, что Китай активно выдает гранты, стипендии и всячески стимулирует сотрудничество своих ученых и иностранцев. На фоне скудеющего бюджета американской науки ученые из США тоже начинают подавать заявки на гранты КНР. Однако теперь любой факт получения «финансирования» из Китая становится компроматом.

Травля китайских ученых стала государственной политикой и координируется с самого верха. Директор ФБР Кристофер Рей открыто заявил, что считает Китай «самой большой угрозой для национальной безопасности» в плане кражи передовых технологий. Правозащитники напоминают, что террор против ученых КНР схож с поголовным интернированием японцев во время Второй мировой войны. Тогда американцев японского происхождения подозревали в шпионаже и вредительстве и «превентивно» посадили в лагеря. Однако ни одно из обвинений никогда не было доказано.

Формально американцы действительно пытаются закрыть свои научные разработки и предотвратить экспорт технологий в Китай. Однако по сути все понимают, что поезд давно ушел. Сильный юань позволяет Китаю скупать передовые стартапы по всему миру. Делается это совершенно открыто, и никакой шпионаж здесь не нужен. Тем более, что и сами китайские ученые работают на передовом крае современной физики, биологии, фармакологии. Америка может наглухо закрыть свои границы, однако ученым КНР это не помешает добиваться высочайших результатов и сотрудничать с коллегами из других развитых стран.

Скорее власти США просто бьют по научному сословию Китая, надеясь вызвать возмущение среди ученых и отыграться в информационной войне, раз уж проигрывается война торговая.

Учитывая традиционный пиетет, который окружает научную работу в Поднебесной, карьера в университете (тем более американском) долгое время считалась там вершиной успеха. Однако война против китайских ученых заставляет их многое переосмысливать. Они начинают искать работу в Европе или возвращаются на родину. То, чего годами добивалось китайское правительство при помощи стипендий и грантов, сегодня происходит само собой из-за нелепых американских репрессий.

Парадоксальным образом, санкции США еще лучше, чем система мегагрантов «Тысяча талантов», останавливают утечку мозгов из КНР и работают на усиление китайской науки.