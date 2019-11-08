Китай начал разработку сети 6G

Министерство науки и технологий Китая заявило о начале разработки сетей 6G, сообщили СМИ.

Как передает CNBC, разработка будет вестись двумя группами. В одну войдут представители заинтересованных министерств, в другую – специалисты из 37 университетов и технологических компаний. Каждая группа должна будет представить свои предложения министерству науки, пишут «Ведомости».

Замминистра науки Ван Си рассказал, что разработка 6G находится на зачаточном уровне, так как пока не ясно, как технически реализовать поставленную задачу.

Как отмечает телеканал, в настоящее время большинство людей пользуются устройствами, поддерживающими сети 4G. Сейчас Южная Корея является единственной страной, кроме Китая, где происходит внедрение 5G повсеместно. Развертывание сетей 5G в таких странах, как Великобритания и США, происходит более ограниченно и сфокусировано на нескольких городах.

Напомним, 30 октября вице-премьер Максим Акимов сообщил, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития сети 5G в России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.