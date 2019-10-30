Утвержден приоритетный диапазон частот для 5G в России

Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития сети 5G в России, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Диапазон 3,4-3,8 ГГц по-прежнему остается для нас целевым. Еще раз хочу сказать, мы не видим значимых альтернатив. Да, конечно, диапазон 4,4-4,9 ГГц – это наши возможности, но он [диапазон] с точки зрения производства оборудования [не в таком приоритете]», – цитирует ТАСС Акимова.

По его словам, это важно для того, чтобы российское оборудование и решения можно было бы успешно экспортировать.

Он также уточнил, что необходимо работать в наиболее распространенных диапазонах, а 4,4-4,9 ГГц – «это резервный диапазон», который пока используется только в Японии и Китае.

Акимов отметил, что для проработки возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц создана рабочая группа.

«Не все проблемы можно решить кавалерийским натиском, поэтому будем есть слона по кусочку и шаг за шагом, территория за территорией искать возможности совместного использования частот. Они точно есть, надо только проявить волю и конструктивность для того, чтобы решить этот вопрос», – сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Минкомсвязи Росссии Евгений Новиков сообщил, что рабочую группу возглавляет замглавы министерства Олег Иванов.

Ранее сетям 5G решили отдать частоты 3,4-3,8 ГГц, которые принадлежат фиксированным операторам.

Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что помимо использования частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц в будущем в России предусмотрен и переход «на более высокий диапазон частот» (4,8-4,9 ГГц).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.