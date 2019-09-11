Сетям 5G решили отдать частоты фиксированной связи

Глава Минкомсвязи и председатель Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) Константин Носков заявил, что готов вынести на рассмотрение комиссии вопрос о передаче для 5G частот 3,4-3,8 ГГц, которые принадлежат фиксированным операторам.

«Я, как председатель Государственной комиссии по радиочастотам, готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G», – сказал Носков, передает РИА «Новости».

Однако на каком из заседаний ГКРЧ этот вопрос будет рассмотрен он не уточнил, так как его еще предстоит обсудить с силовым блоком. «Нет, не на ближайшем (заседании – ред.). В любом случае, это, безусловно, и с военными тоже надо будет согласовывать – переиспользование частот», – пояснил министр.

А в ответ на вопрос о возможном изъятии частот у фиксированных операторов в случае положительного решения ГКРЧ, министр сказал: «Постараемся обойтись без насилия».

Напомним, диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, однако в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Кроме того, замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщал, что частоты в этом диапазоне есть у ряда фиксированных операторов.

Вице-премьер Юрий Борисов также заявлял, что помимо использования частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц в будущем в России предусмотрен и переход «на более высокий диапазон частот» (4,8-4,9 ГГц).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.