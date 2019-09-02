Выделенные под спецсвязь частоты собрались отдать сетям 5G

Отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые в России выделены под спецсвязь, в крупных городах могут быть переданы для 5G, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Да, правильно. Но это не будет носить массовый характер, мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию», – сказал Борисов в интервью изданию «Ведомости», отвечая на вопрос о том, могут ли выделяться отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для 5G в больших городах.

При этом, по словам вице-премьера, в будущем в России предусмотрен переход «на более высокий диапазон частот» (4,8-4,9 ГГц). Так, развертывание сети 5G в более высоких диапазонах частот «даст возможность и российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, может быть, создать партнерства с ведущими вендорами», считает Борисов.

Он отметил, что по вопросу выделения частот под 5G проводилось совещание с заинтересованными лицами, в том числе из Минобороны, ФСО, ФСБ, Минкомсвязи.

Напомним, в августе стало известно, что для сетей 5G в России выбрали «китайский» диапазон частот. Эксперты объяснили необходимость особого пути развития 5G в России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.