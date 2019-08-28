Эксперты заявили о необходимости развития 5G в России по собственному пути

Россия пойдет в развитии сетей 5G по собственному пути, без оглядки на мировой опыт: вместо частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГЦ, где в нашей стране ведется управление всеми спутниками, военные согласились освободить для сетей нового поколения диапазон 4,4-4,9 ГГц, рассказали в Минкомсвязи.

«Сейчас упор на 4,4-4,9 ГГц. Здесь военные и другие силовики пошли навстречу, и мы с ними согласовываем все необходимые параметры», – приводит слова замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова «Газета.ру».

Замминистра в то же время не исключил, что в дальнейшем диапазон 3,4-3,8 ГГц тоже используют для 5G, хотя и не скоро.

«На самом деле все, что до 6 ГГц, для 5G очень даже приемлемо, для массового распространения. Поэтому, по сути, диапазон 4,4-4,9 ГГц ничем не хуже, чем 3,4-3,8 ГГц, просто пока производители не совсем готовы для того, чтобы выпускать массовое оборудование в этом диапазоне», – рассказал Иванов.

Иванов выразил надежду, что отечественные производители помогут развивать 5G в диапазоне 4,4-4,9 ГГц, создавая необходимую инфраструктуру.

Замдиректора ФГУП «Космическая связь» Александр Ганин отметил, что России придется строить 5G-сети по собственному пути, без оглядки на международный опыт. Однако так как четких стандартов в этой сфере по-прежнему нет, каждая страна мира может выбирать более подходящий для нее диапазон.

12 августа сообщалось, что из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.