Для сетей 5G в России выбрали «китайский» диапазон частот

Из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.

Как пишет газета «Коммерсант», на частотах 4,4-4,99 ГГц появляется возможность построения сетей 5G на отечественном оборудовании. По данным издания, появление иностранных аналогов в ближайшие три-пять лет маловероятно, поскольку такие частоты рассматриваются для 5G только в Китае и Японии.

В Минкомсвязи отметили, что вся индустрия ориентирована на 3,4-3,8 ГГц, поэтому выбор частот 4,4-4,99 ГГц приоритетными для 5G связан с риском «отставания от прогресса».

Как пишет издание, работа с российскими производителями оборудования уже ведется, создается консорциум, в который войдут предприятия, занимающиеся и разработкой софта, «железа» и электронной компонентной базы.

Инфраструктурное оборудование для сетей 5G планирует, в частности, производить «Ростех».

Ранее стали известны пилотные зоны для сетей 5G в России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.

Напомним, в пятницу в Москве началось тестирование стандарта связи 5G.