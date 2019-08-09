В Москве началось тестирование стандарта связи 5G

«Большая четверка» мобильных операторов – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 – приступила к тестированию нового стандарта связи 5G сразу в нескольких пилотных зонах на территории Москвы.

До конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре «Сколково», на официальном сайте мэра Москвы.

«С операторами «большой четверки» подписаны соглашения о развитии 5G. Они предусматривают реализацию пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве. Все это откроет принципиально новые возможности. Прежде всего, это более высокая скорость передачи данных и пропускная способность. Кроме того, 5G даст толчок развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других прорывных технологий, которые сделают жизнь горожан еще более комфортной», – сказал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Во время пилотной работы операторы отработают сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные сервисы. Жители смогут увидеть в действии некоторые технологии на базе нового стандарта связи в дни торжественного запуска пилотных сегментов.

Ранее стали известны пилотные зоны для сетей 5G в России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.