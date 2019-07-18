Названы пилотные зоны для сетей 5G в России

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что пилотными зонами 5G станут российские города-миллионники, над ними будут совместно работать ведомства и спецслужбы.

«Договорились, что будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, Роскосмоса и Минкомсвязи, возможно с привлечением операторов – для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать», – рассказал Акимов об итогах совещания по развитию сетей 5G, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что рабочая группа может начать работу в течение двух-трех недель. «Ясно, что это миллионники. И зоны эти целесообразно тестировать уже в широком масштабе, не пилотные зоны в рамках одного квартала, а в широком – это миллионники», –заявил он.

Акимов также рассказал, что на совещании обсуждался вопрос отечественного оборудования: «Самое главное, мы поставили задачу Минпромторгу оценить возможности российской промышленности и с точки зрения пользовательских устройств, и с точки зрения ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b, для построения сетей связи».

Напомним, по программе «Цифровая экономика» устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России (с населением от 1 млн человек).

По данным операторов, наиболее привлекательным для 5G является диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в данный момент он занят военными и спецслужбами и требует работы по высвобождению.

В июле было подписано трехстороннее соглашение (Ростех, «Ростелеком» и правительство) о намерениях совместного развития в России беспроводной связи 5G. Также сообщалось о начале разработки оборудования для 5G.

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