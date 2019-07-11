В России началась разработка оборудования для сетей 5G

Российские специалисты начали разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил гендиректор концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации Ростех) Алексей Бочаров.

«Мы обладаем конкурентоспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G. Речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам 3GPP и будут совместимы с решениями других вендеров», – цитирует РИА «Новости» Бочарова.

По его словам, после производства оборудования для операторов сотовой связи концерн будет оказывать техническую поддержку на всех этапах.

В ближайшее время будут представлены комплексные решения с применением технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, а также средства подавления GSM-сигналов и решения для обнаружения и противодействия беспилотникам.

Ранее Ростех, «Ростелеком» и правительство подписали трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России беспроводной связи 5G.

Основным механизмом станет дорожная карта, которую разработают Ростех и «Ростелеком». Затем они представят ее в правительство.

Напомним также, в конце июня рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям. По этой дорожной карте к 2024 году появится 25 пилотных зон 5G, созданных на основе отечественного оборудования.

А в начале июня российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах.