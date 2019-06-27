Названы сроки появления в России 25 зон 5G

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям, согласно которой 25 пилотных зон 5G, созданных на основе отечественного оборудования, появятся к 2024 году.

В АНО отметили, что материалы рассмотрены в Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций 25 июня, передает ТАСС.

«Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила дорожную карту по беспроводным технологиям, представив замечания для доработки в рабочем порядке. Например, карта предусматривает, что доля абонентов, использующих услуги сети 5G в РФ, к этому времени составит более 10%, при этом 25 пилотных зон с мобильной связью пятого поколения будут созданы на основе разрабатываемого отечественного оборудования», – сообщили в АНО.

Среди учредителей АНО «Цифровая экономика» – крупнейшие компании, которые связаны с технологическим сектором, и правительство России.

Добавим, что в начале июня российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019–2020 годах.