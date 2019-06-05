Huawei займется развитием сетей 5G в России

Российский сотовый оператор МТС и китайская компания Huawei подписали соглашение о развитии технологии 5G и пилотных запусках в России сетей пятого поколения в 2019-2020 годах, об этом сообщили сами компании.

Церемония подписания состоялась в Кремле на межправительственном уровне, в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

Компании разработали план действий в 2019-2020 годах, он предусматривает внедрение 5G и интернета вещей (IoT) на действующей инфраструктуре МТС.

Также соглашение предполагает развитие сетей LTE (4G) российского оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и разных сценариев использования этих сетей.

«Мы не только придаем импульс стратегическому сотрудничеству двух компаний в сфере высоких технологий, создавая основу для коммерческого использования сетей 5G в России в самом ближайшем будущем, но и способствуем дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем», – сказал президент МТС Алексей Корня.

«Тот факт, что на церемонии присутствовали президент России и председатель КНР, еще раз доказывает, насколько важно для России и Китая партнерство в технологических сферах. Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии. Компания получила более 16 тысяч патентов в области 5G ... Мы надеемся, что наши совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России», – подчеркнул генеральный директор Huawei в регионе Евразия Эйден У.

Ранее в среду стало известно о подписании нескольких крупных контрактов между российскими и китайскими компаниями.

Напомним, в среду в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. Китайский лидер провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, Huawei подверглась санкциям со стороны правительства США, после этого о прекращении сотрудничества с ней заявили Google, Intel Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайская корпорация будет бороться с давлением США.