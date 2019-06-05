Российские и китайские компании подписали ряд соглашений о масштабных проектах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru подписали документ о создании совместного предприятия.

Также соглашение о базовых условиях по совместному предприятию для торговли на рынке Китая подписали «Новатэк», Газпромбанк и Sinopec, передает РИА «Новости».

Госкорпорация «Росатом» и китайская корпорация подписали генеральный контракт на строительство двух блоков атомной электростанции.

Отмечается, что РФПИ и китайская инвестиционная корпорация CIC будут инвестировать 1 млрд долларов в создание российско-китайского инновационного фонда.

Напомним, в среду в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. Китайский лидер провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.