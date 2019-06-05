Путин заявил беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Президент Владимир Путин, открывая переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в узком составе, заявил, что Москва и Пекин за счет беспрецедентно развитых двусторонних отношений получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга.

«В последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения России и Китая достигли без преувеличения беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития», – сказал Путин, передает ТАСС.

В свою очередь Си Цзиньпин выразил уверенность, что отношения России и Китая выдержали испытание меняющейся мировой обстановкой. «Китайско-российские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри наших стран, шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень», – подчеркнул китайский лидер, напомнив, что дипотношения двух стран были построены еще 70 лет назад.

«На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние сто лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество», – заявил Си Цзиньпин.

Он заметил, что в совершенствовании отношений Москвы и Пекина не существует никаких пределов. «Мы готовы вместе с вами рука об руку непрерывно увеличивать положительный эффект от наших отношений высокого уровня», – заверил лидер КНР.

Он заявил, что уверен в успешности своего государственного визита в РФ. «Спасибо за радушный прием», – сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.

Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом. Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. В программе предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию станет стимулом для развития отношений между двумя странами.