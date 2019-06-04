Названы темы запланированных на среду переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах, в них примут участие вице-премьеры, несколько министров и главы крупнейших компаний, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«5 июня, то есть завтра, пройдут переговоры на высшем уровне, они пройдут в двух форматах – вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий», – передает его слова РИА «Новости».

Ушаков добавил, что в российскую делегацию включат отраслевых министров и главы крупнейших компаний.

«Будет большое внимание уделено, конечно, энергетике, которая, можно сказать, является локомотивом нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества», – сказал Ушаков, говоря о темах переговоров.

По его словам, будет затронута проблематика промышленной кооперации – обсудят совместные проекты широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета.

«И также другие вопросы в рамках торгово-финансовых экономических отношений будут затронуты: и космос, и инфраструктура, естественно, финансовые дела», – добавил он.

Ушаков отметил, что будет обсуждаться тема сопряжения строительства евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Кроме того, произойдет обмен мнениями вокруг иранской сделки.

«Мы и Китай считаем, что этот совместный всеобъемлющий план эффективно решает задачи обеспечения исключительного мирного характера иранской ядерной программы и вообще способствует распространению режима нераспространения. Конечно, нужно чтобы этот важнейший документ работал и дальше», – сказал Ушаков.

Также Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном.

В рамках визита лидера КНР будет подписано порядка 30 документов и заявление об укреплении стратегической стабильности, добавил Ушаков.

«По итогам переговоров лидеры подпишут совместное заявление по развитию отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху», – сказал Ушаков.

Также лидеры посетят государственный прием в честь Си Цзиньпина и Большой театр. Там состоится торжественный вечер в честь 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая.

Правительство России сообщило, что премьер Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин 6 июня в Москве обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, включая энергетику, промышленность.

Кроме того, Ушаков отметил, что Путин может встретиться с министром энергетики и промышленности Саудовской Аравии аль-Фалихом на полях ПМЭФ.

«В ходе форума могут быть незапланированные контакты, потому что общение там носит неформальный характер», – сообщил Ушаков.

На ПМЭФ, отметил Ушаков, Путин намерен встретиться с ведущими инвесторами и главами крупнейших мировых компаний, передает ТАСС.

«По традиции, в ходе форума наш президент проведет встречу с руководителями международных информационных агентств. Эта встреча, как всегда, пройдет в формате «вопросы-ответы» и будет в основном посвящена, конечно, актуальным вопросам внутренней и внешней политики», – добавил он.

На встрече с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества будут представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран: из Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии. Всего приглашены более 40 международных инвесторов, управляющих совокупным капиталом более 15 трлн долларов. Эти мероприятия пройдут 6 июня.

Говоря о возможности встречи Путина и Трампа, Ушаков отметил, что Россия пока не получила никаких сигналов из США, кроме как из Twitter.

«Помимо тех сигналов, которые мир получал из Twitter, никаких более конкретных сигналов не поступало», – заявил Ушаков.

Визит Си Цзиньпина в Россию был анонсирован 29 мая.

Путин посетил Пекин в конце апреля, там он принял участие в форуме «Один пояс, один путь» и провел ряд двусторонних переговоров.