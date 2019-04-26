Путин призвал мир совместно ответить на односторонние санкции

Международное сообщество должно найти эффективный ответ на проявления протекционизма, к которым относятся и односторонние санкции, заявил глава российского государства Владимир Путин на церемонии открытия форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

Он заявил о рисках «фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства». По словам президента России санкции, которые принимаются в обход СБ ООН, и торговые войны являются «наиболее опасной формой протекционизма», передает РИА «Новости».

Путин также подчеркнул, что только сообща можно решить проблемы экономического и технологического отставания одних стран от других, а также замедления развития мировой экономики – «эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции». В результате не только обостряются старые конфликты, но и возникают новые.

Евразия, по мнению Путина, могла бы стать примером выработки содержательной позитивной повестки. Москва готова к сотрудничеству со всеми евразийскими партнерами, при условии, что участники этого взаимодействия будут уважать суверенитет и интересы каждой из стран. В качестве примера Путин привел Евразийский экономический союз.

Путин также поддержал идею китайского лидера Си Цзиньпина о сопряжении проекта «Один пояс, один путь» с другими интеграционными объединениями. Президент России отметил, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем вскоре вступит в силу.

Кроме того, ЕАЭС заключил соглашения с Вьетнамом и Ираном, готовится заключить с Сингапуром и Сербией, ведет переговоры с Израилем, Египтом и Индией. Путин подчеркнул, что ЕАЭС «выступает за конструктивное и равноправное» сотрудничество с ЕС.

Он выразил уверенность, что «текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии».

В пятницу Путин не только выступит на церемонии открытия форума, но и проведет ряд двусторонних встреч – с лидерами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра, главой МИД Мьянмы. В этот же день пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина.