Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс – один путь» 26-27 апреля.

Путин прибыл в Пекин из Владивостока, где проводил первые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Перед этим Путин был в Чите, где разбирался с ситуацией с природными пожарами в Забайкалье, передает ТАСС.

В пятницу Путин в пекинском Национальном конгресс-центре вместе с председателем КНР Си Цзиньпином выступит на церемонии открытия форума, проведет ряд двусторонних встреч – с лидерами Азербайджана, Сербии, Египта и Кипра, главой МИД Мьянмы. В тот же день пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина.

27 апреля пройдут три рабочих заседания форума, на одном из которых выступит российский президент.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая не подвержены сиюминутной конъюнктуре и находятся в лучшем состоянии за всю историю.